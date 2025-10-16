Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'yi yıkan transfer kararı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'yi yıkan transfer kararı

16.10.2025 16:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'yi yıkan transfer kararı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dele Alli'nin transfer olacağı söylentilerinin çıktığı Wrexham'da, İngiliz yıldız için karar verildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli, geçtiğimiz ay Como ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından boşa çıktı. 

Bonservisi elinde olan oyuncunun adı, İngiltere Championship'te mücadele eden Wrexham ile anılıyordu.

Galler kulübünün 24 kişilik kadrosuna bir kişilik boşluk bırakması transfer spekülasyonlarını körüklerken, Wrexham'da son kontenjan için karar verildi.

DELE ALLI'NİN YERİNE OLIVER RATHBONE

Daily Express'in haberine göre; Championship ekibinde Dele Alli'nin transferi düşünüldü ancak kadrodaki son isim olarak Oliver Rathbone'un ismi verildi.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezon başında forma giyemeyen Rathbone'un iyileştiği ve oynamaya hazır hale geldiği belirtildi.

İlgili Konular: #transfer #Dele Alli #Wrexham FC

İlgili Haberler

Dele Alli, İtalyan ekibine imza atıyor!
Dele Alli, İtalyan ekibine imza atıyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli, bir süredir antrenmanlarına çıktığı Como ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Cesc Fabregas'tan Dele Alli açıklaması!
Cesc Fabregas'tan Dele Alli açıklaması! Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, ocak ayında sözleşme imzalanan Dele Alli'nin, pazartesi günü takımla birlikte çalışacağını söyledi.
Dele Alli için belirsizlik sürüyor!
Dele Alli için belirsizlik sürüyor! Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, takımla antrenmanlara çıkan Dele Alli'nin durumunun belirsiz olduğunu söyledi.