Beşiktaş'ın eski yıldızı Dele Alli'yi yıkan transfer kararı

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli, geçtiğimiz ay Como ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından boşa çıktı.

Bonservisi elinde olan oyuncunun adı, İngiltere Championship'te mücadele eden Wrexham ile anılıyordu.

Galler kulübünün 24 kişilik kadrosuna bir kişilik boşluk bırakması transfer spekülasyonlarını körüklerken, Wrexham'da son kontenjan için karar verildi.

DELE ALLI'NİN YERİNE OLIVER RATHBONE

Daily Express'in haberine göre; Championship ekibinde Dele Alli'nin transferi düşünüldü ancak kadrodaki son isim olarak Oliver Rathbone'un ismi verildi.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezon başında forma giyemeyen Rathbone'un iyileştiği ve oynamaya hazır hale geldiği belirtildi.