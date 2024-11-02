Beşiktaş taraftarından Masuaku'ya tepki!
Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta taraftarlar, Kasımpaşa maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Kasımpaşa karşısında yenilen ikinci gol sonrası top her Masuaku'ya geldiğinde deneyimli futbolcuya tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarların Masuaku'ya tepkisi maç sonuna kadar devam etti.
Etiketler: #Arthur Masuaku #beşiktaş #Tepki #kasımpaşa
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