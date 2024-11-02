Beşiktaş taraftarından Masuaku'ya tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarından Masuaku'ya tepki!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 22:18

Beşiktaş'ta taraftarlar, Kasımpaşa maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kasımpaşa karşısında yenilen ikinci gol sonrası top her Masuaku'ya geldiğinde deneyimli futbolcuya tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarların Masuaku'ya tepkisi maç sonuna kadar devam etti.


Etiketler: #Arthur Masuaku #beşiktaş #Tepki #kasımpaşa
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