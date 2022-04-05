Beşiktaş TFF'ye "tekrar" için resmi başvuruda bulundu!

05 Nisan 2022 Salı, 12:32

Beşiktaş, Trabzonspor maçının tekrarı için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı. Siyah beyazlılar, hakem Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığı iddiası ile TFF'ye başvurdu.

Beşiktaş'ın itirazı sonrası TFF, MHK'den rapor isteyecek. MHK, maçın hakemi Zorbay Küçük'ten pozisyonla ilgili savunmasını isteyecek.

Bunun üzerine MHK üyeleri, TFF'ye bir tavsiye kararı sunacak. Bu tavsiye kararında kural hatasının maçın skoruna etki edip etmediğine göre bir sonuç yer alacak.

MHK'nin bu önerisine karşın TFF Yönetim Kurulu, istediği yönde bir karar alabilir.

Geçmişte Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki maçta Kasımpaşa stoperi Ryan Donk, oyundaki topa bir başka topla vurmuş ancak MHK bu kural hatasının tekrarı gerektirmediği yönünde tavsiye vermişti. TFF buna karşın maçın tekrarı kararını almıştı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor stoperi Hüseyin'in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan'ın elle kontrol etmesini 'geri pas' olarak değerlendiren Küçük, endirekt serbest atışı yanlış yerden kullandırdı.

KURAL NE DİYOR?

Hüseyin'in kale alanının içinde sol direğin birkaç metre sağında verdiği o geri pas büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruşu ihlalin yapıldığı yerden kullandırdı. Ancak bu tip pozisyonlarda atışın yapılacağı noktayı, "13. Kural: Serbest Vuruşlar" şöyle tarif ediyor:

"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır."

Beşiktaş kurala göre endirekt serbest vuruşu kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan yapmalıydı. Trabzonsporlu futbolcular da kural gereği kale çizgisine dizilmeliydi. Yapılan bu büyük hatada pozisyon golle sonuçlanmadığı için 'kural hatası' olarak kabul edilmiyor, dolayısıyla maçın tekrarı sonucunu doğurmayacak.