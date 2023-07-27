Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27.07.2023 - 08:05

Güncelleme: 27.07.2023 - 08:05

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar

Tirana: Selmani, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Pergioni, Jonuzi, Hila, Latifi, Lushkja, Hasani

231. AVRUPA MAÇI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa'da 231. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 230 müsabakada 84 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda fileleri 299 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 346 gol gördü.

ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

TIRANA BİRİNCİ ELEME TURUNDAN BAŞLADI

Arnavutluk temsilcisi Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk turdan dahil oldu.

Bu turda Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla eşleşen Tirana, rakibine 1-1 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük sağlayarak adını 2. eleme turuna yazdırdı.

Arnavutluk Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı (26) Tirana'nın kadrosunda bir dönem Menemenspor ve Boluspor'un kalesini koruyan Gentian Selmani ile İstanbulspor'da oynayan Kristal Abazaj bulunuyor.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenmişti.

AVRUPA'DA RAKİPLERİNİ 116. KEZ AĞIRLAYACAK

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada 116. maçını yapacak.

Beşiktaş, sahasında oynadığı 115 müsabakanın 57'sini kazandı, 26'sında berabere kaldı, 32'sinden ise mağlup ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 173 kez ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 122 gole engel olamadı.

EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor. Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Cenk Tosun ise siyah-beyazlı formayla Avrupa arenasında 11 gole imza attı.