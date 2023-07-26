Son Dakika: Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı ile yollar ayrıldı
Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolları ayırdı.
Beşiktaş, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Teknik direktör Şenol Güneş ile arasında anlaşmazlık olduğu iddia edilen Ceyhun Kazancı, kendisine yönelik sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine istifa kararı aldı.
Ceyhun Kazancı
Özellikle geciken transferler nedeniyle eleştirilen Ceyhun Kazancı'nın istifa kararını, başkan Ahmet Nur Çebi kabul etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kazancı'ya emekleri için teşekkür edildi.
Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.'de Genel Müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Sportif Direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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