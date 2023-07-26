Beşiktaş'tan David Okereke hamlesi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Cremonese forması giyen Nijeryalı santrafor David Okereke'yi transfer etmek için kulübüne teklifte bulunduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 09:25
Beşiktaş'tan David Okereke hamlesi!
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Beşiktaş, hücum hattına transfer için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki Nijeryalı forvet David Okereke için İtalyan kulübü Cremonese’ye 4 milyon Euro’luk yeni bir teklif yaptı. Beşiktaş, Okereke’yle anlaştı, kulübüyle pazarlık süreci devam ediyor.

David Okereke

UMUT MERAŞ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Maddi hasarlı trafik kazası geçirdikten sonra saldırıya uğrayan ve uyluk arka adale grubundan sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan dün ameliyat edildi. Beşiktaş’ın sol beki Umut Meraş, Çekmeköy’de maddi hasarlı trafik kazası geçirdi. Meraş’ın sağluk durumu iyi.


David Okereke beşiktaş Cremonese transfer

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