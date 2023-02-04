Beşiktaş tribünlerinde 'Yönetim istifa' sesleri

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı karşılaşmada takımlarını desteklemek için stadyumda bulunan Beşiktaş taraftarları yönetimi istifaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 18:31
Beşiktaş tribünlerinde 'Yönetim istifa' sesleri
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çarpıcı bir olay yaşandı.

1-0 Sivasspor üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada deplasmanda tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Siyah beyazlı taraftarlar uzatma dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.


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