Beşiktaş tribünlerinde 'Yönetim istifa' sesleri
Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı karşılaşmada takımlarını desteklemek için stadyumda bulunan Beşiktaş taraftarları yönetimi istifaya davet etti.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çarpıcı bir olay yaşandı.
1-0 Sivasspor üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada deplasmanda tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.
Siyah beyazlı taraftarlar uzatma dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.
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