Beşiktaş tribünlerinde 'Yönetim istifa' sesleri

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 18:31

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 18:31

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada çarpıcı bir olay yaşandı.

1-0 Sivasspor üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada deplasmanda tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Siyah beyazlı taraftarlar uzatma dakikalarında "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.