Beşiktaş turu zora soktu: Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ukrayna ekibi 4-2 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikalarda dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario attı.

RÖVANŞ 31 TEMMUZ'DA

Mücadelenin rövanşı, 31 Temmuz'da oynanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Eguinaldo, Ocheretko, Kevin, Sudakov, Marlon, Alisson, Pedro, Matviyenko, Bondar, Konoplia.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk

90' GOL | Kevin'in attığı gol ile Shakhtar Donetsk yeniden farkı ikiye çıkarıyor.

90' SARI KART | Maç gerildi ve oyun durdu. Anons yapılıyor. Shakhtar kalecisi Dmytro Riznyk vakit geçirdiği için sarı kart gördü.

90' SARI KART | Mert Günok sarı kart görüyor! kalesinden çıkarak rakip kaleciyle tartıştığı için hakem kartını gösterdi.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

90' SARI KART | Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yilmaz hakeme yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü.

88' Shakhtar'da Georgiy Sudakov kenara geliyor, yerine giren oyuncu Giorgi Gocholeishvili.

87' Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın ceza sahasının hemen içinden kaleyi cepheden yaptığı vuruşu Shakhtar kalecisi Rzynk çeldi. Ardından takipçiliğini konuşturan Joao Mario rakip kaleci ayağa kalkmadan topu ağlarla buluşturdu. Temsilcimiz farkı bire indirdi.

87' GOL | Joao Mario farkı bire indiren golü kaydetti.

81' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tiknaz yerine oyunda.

79' SARI KART | Beşiktaş'ta Felix Uduokhai hakeme gösterdiği tepkiden sonra sarı kart görüyor. Bu, karşılaşmadaki ilk sarı kart oldu.

76' Shakhtar'da Eguinaldo oyundan çıkarken, Newerton oyuna giriyor.

76 'Shakhtar'da Alisson oyundan çıkıyor, Artem Bondarenko oyuna giriyor.

71' Beşiktaş'ta Abraham oyundan çıkarken Joao Mario dahil oldu.

68' Shakhtar'da Santana'nın ceza sahası sağ çapraz içinden vuruşu savunmamızda Uduokhai'den sekti ve Kevin'in önüne düştü. Kevin topu boş kaleye gönderdi.

67' GOL | Kevin'in attığı gol ile Shakhtar Donetsk farkı yeniden ikiye çıkarıyor.

60' Beşiktaş'ta Rashica ile Orkun oyundan çıkarken Kartal Kayra ile Ernest Muçi dahil oldu.

56' Shakhtar'da Yukhym Konoplya ile oyundan çıktı. Yerine Vinicius Tobias girdi. Bu karşılaşmadaki ilk değişik oldu.

51' Orkun yerde kaldı! Temsilcimiz faul bekledi... Orta alanda Rafa Silva, kazandığı top sonrasında rakip yarı alana doğru hareketlenirken Orkunla verkaça girmek istedi ancak Orkun rakibinin müdahalesiyle orta çizgisinin üzerinde yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

49' Shakhtar'da Alisson topu ceza sahasına doğru gönderiyor, ancak savunmamız hızlı bir reaksiyonla topu uzaklaştırıyor.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

40' GOL | Tammy Abraham'ın penaltıdan attığı gol ile Beşiktaş farkı bire indirdi.

38' Beşiktaş penaltı kazandı... Sağ kanattan Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda kale sahasının önünde Uduokhai'nin kafa vuruşu nda Konoplia topu elle kesti. Hakem beyaz noktayı işaret etti.

35' Shakhtar Kevin ile etkili geldi. Ayağa paslarla kendi yarı sahasından çıkan konuk ekipte Sudakov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Kevin, ceza sahasına girerken sağına çekti ve vuruşunu gerçekleştirdi. Kalecimiz Mert'i de geçen top direğin dibinden dışarı gitti.

33' Serbest vuruşta topun başına geçen Orkun'un vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.

32' Serbest vuruş! Beşiktaş tehlikeli olabilecek noktadan serbest vuruş kazandı. Ceza sahasının hemen dışında baskı yapan Gedson yerde kaldı ve hakem faul düdüğünü çaldı.

30' Sol kanattan atak geliştiren Shakhtar'da Kevin'in sağına çekerek sağ ayağıyla ceza sahasına yaptığı ortada top kalecimiz Mert'te kaldı.

29' Sol kanattan Kevin'in gönderdiği pasla sağ kanatta buluşan Santana topu kontrol etti ve çizgiye inmeden ortasını yaptı. Arka direkte topa yükselen Eguinaldo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

28' GOL | Eguinaldo'nun golü ile Shakhtar Donetsk farkı ikiye çıkarıyor.

16' Temsilcimiz penaltı bekliyor... Sol kanattan Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda arda direğe inen topa Paulista hareketlenmek istedi ancak Ocheretko ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Bulgar hakem kale vuruşunu işaret etti.

15' Sağ kanattan gelişen Shakhtar atağında Santana'nın derinlemesine pasına Konoplia hareketlendi. Ancak Uduokhai topu kontrolüne aldı ve top oyun alanını terk etti.

12' Beşiktaş'ın hızlı gelişen atağında Rashica'nın yerden ceza sahası içine yaptığı sert ortaya Abraham'dan önce Shakhtar savunması araya girdi.

11' Shakhtar atağında Santana'nın bıraktığı topa uzak mesafeden vuran Gomes'in şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

10' Beşiktaş'ın atağında Orkun topu ceza sahası içinde Rafa Silva'ya aktarmak istedi ancak pasın şiddeti hızlı oldu.

8' Shakhtar'da Alisson Santana sol çaprazda buluştuğu topta yaptığı vuruşta topu ağlarımıza gönderdi

7' GOL | Alisson Santana'nın golü ile Ukrayna ekibi öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.