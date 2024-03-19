Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı: Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:39

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:39

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbolu ise Çaykur Rizespor'da bırakan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.

Gökhan Gönül'ün, Türkiye U21 Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme'nin yardımcılığını yapacağı kaydedildi.

KARİYERİNDE 8 KUPASI BULUNUYOR

Milli takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.