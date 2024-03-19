Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı: Gökhan Gönül'ün yeni adresi belli oldu!
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten eski futbolcu Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevine getirildiği kaydedildi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbolu ise Çaykur Rizespor'da bırakan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.
Gökhan Gönül'ün, Türkiye U21 Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme'nin yardımcılığını yapacağı kaydedildi.
KARİYERİNDE 8 KUPASI BULUNUYOR
Milli takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
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