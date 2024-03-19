Taraftarlar futbolculara saldırmıştı: Adalet Bakanı'ndan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:31

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

"HAPİS CEZALARINA YENİDEN DÜZENLEME İHTİYACI..."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'daki maç sonunda yaşanan olaylar için, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclisimizin takdirine sunacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı."

"ÖZEL GÜVENLİKLERİN TEDBİR ALMALARI GEREKİYOR"

"Sahaya girmek, taşkınlık yapmak, sahaya yasak madde sokmak spor alanı dışında yine sporu etkileyecek şekilde tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmak basın yayın aracılığıyla... Tüm bunlar hepsi bu olay çerçevesi içerisinde kimin hangi fiili hangi kanun maddesine uyuyor? Bu soruşturmayı şu anda Cumhuriyet Savcılığı yapıyor."

"Spor kulübünün görevleri var. Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Emniyet güçlerinin yanı sıra orada bir de özel güvenlikler var. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda."

SPORDA ŞİDDET YASASI

"Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur."

"Şimdi oradaki detayla ilgili henüz bir detay maddeler, şu madde şu olacak demiyoruz. Acaba caydırıcılık açısından cezaların arttırılması gerekli mi, değil mi? Bunun çalışmasını yaptık. Tabii bu milletvekillerimizin takdirine sunacağımız husus. Şu fiiller bakımından şu olursa daha iyi olur diyeceğimiz bazı hususlar olabilir. Yani cezaların her maddede arttırılması değil de. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bir takım talepleri oldu. İşte Sosyal medyadaki birtakım troll hesaplar, yasa dışı bahisler. Hepsi bunların içerisinde değerlendirilecek konu."