Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ligden çekilme kararını değerlendirileceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 18:31
Son Dakika: Fenerbahçe'den ligden çekilme açıklaması!
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Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da yapılacak Olağan Üstü Genel Toplantı'da takımın Süper Lig'den çekilmesine dair bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış."


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