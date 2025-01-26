Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının yabancı VAR'ı belli oldu!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 13:16

Güncelleme: 26.01.2025 - 13:16

Süper Lig'in 21. haftasında bugün oynanacak maçların yabancı VAR hakemleri belli oldu.

Saat 16:00'da başalyacak Antalyaspor-Beşiktaş ve 19:00'daki Fenerbahçe-Göztepe maçlarının yabancı VAR hakemleri de açıklandı.

Buna göre Antalyaspor-Beşiktaş maçında Christian-Petru Ciochirca, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında ise Istvan Vad, VAR hakemi olarak görev alacak.