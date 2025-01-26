Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının yabancı VAR'ı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Antalyaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Göztepe maçının yabancı VAR hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 21. haftasında bugün oynanacak maçların yabancı VAR hakemleri belli oldu.
Saat 16:00'da başalyacak Antalyaspor-Beşiktaş ve 19:00'daki Fenerbahçe-Göztepe maçlarının yabancı VAR hakemleri de açıklandı.
Buna göre Antalyaspor-Beşiktaş maçında Christian-Petru Ciochirca, Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasında ise Istvan Vad, VAR hakemi olarak görev alacak.
Etiketler: #fenerbahçe #beşiktaş #var hakemi
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