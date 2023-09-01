Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gelirleri belli oldu

Yayınlanma: 01.09.2023 - 01:16

Güncelleme: 01.09.2023 - 01:16

UEFA Konferans Ligi'nde adını grup müsabakalarına yazdıran Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın katılım payından elde edeceği gelirler belli oldu.

Kulüplerin UEFA katsayılarına ek olarak katılım paylarından aldıkları gelir hesaplandığında Beşiktaş 4.141.500 euroyu kasasına koyarken Fenerbahçe ise 3.919.000 euroluk geliri elde etmiş oldu.

GALİBİYET, BERABERLİK VE TUR GEÇMEDE EK GELİR VAR

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarda alınacak her galibiyette ise 500 bin euro, beraberlikler için ise 166 bin euro daha kulüplerimizin kasasına girecek.

Grup liderliği elde edildiğinde ise 650 bin euro, grup ikinciliğinde 325 bin euro, son 32 turuna kalındığı takdirde 300 bin euro, son 16 turu 600 bin euro, çeyrek final 1, yarı final 2, şampiyonluk durumunda ise 5 milyon euroluk gelirler ek olarak elde edilebilecek.