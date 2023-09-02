Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 10:05
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu
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Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri UEFA tarafından açıklandı.

İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi fikstürü: 

21 Eylül:

Fenerbahçe - Nordsjaelland

Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim

Spartak Trnava - Fenerbahçe

Beşiktaş - Lugano

26 Ekim

Fenerbahçe - Ludogorets

Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım

Ludogorets - Fenerbahçe

Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım

Nordsjaelland - Fenerbahçe

Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık

Fenerbahçe - Spartak Trnava

Lugano - Beşiktaş


Player Alanı
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