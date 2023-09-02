Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maç takvimi belli oldu
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri belli oldu.
Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin fikstürleri UEFA tarafından açıklandı.
İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi fikstürü:
21 Eylül:
Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim
Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim
Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım
Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş
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