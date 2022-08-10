Beşiktaş, Welinton'un yerine iki alternatif buldu!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:24

Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow Rangers'a, Emirhan İlkhan'ı Torino'ya gönderen Beşiktaş, Welinton ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Brezilyalı stoper, Suudi Arabistan'ın El İttifak takımı ile anlaşmaya vardı.

Welinton, El İttifak'ın yaptığı yıllık 1.5 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme teklifini kabul etti. Suudi Arabistan'a gitmek isteyen 33 yaşındaki stoperin transferin gerçekleşmesi halinde geçen sezondan kalan 200 bin euro tutarındaki alacağını da Beşiktaş'ta bırakacağı öğrenildi.

El İttifak'ın Welinton için Beşiktaş'a 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği belirlendi.

Siyah-beyazlıların 1.5 milyon Euro istediği ve maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda transferin resmen tamamlanacağı aktarıldı.

WELINTON YERİNE İKİ ADAY VAR

Bir süredir sağ stoper arayışı içinde olan Beşiktaş, Welinton'un El İttifak'la anlaşması üzerine çalışmalarına hız verdi.

Milliyet’in haberine göre siyah-beyazlılar, Lyon'la sözleşmesi biten Jason Denayer ve Verona'da top koşturan Koray Günter'le ciddi olarak ilgileniyor.

DENAYER'İN İSTEĞİ: 2M€ İMZA PARASI

Boşta olan Denayer'in imza parasının yanı sıra 2 milyon euro düzeyinde garanti ücret istediği ileri sürüldü. Kartal'ın taleplerinde indirim yapması halinde Belçikalı oyuncuyla anlaşabileceği iddia edildi.

Siyah-beyazlılar, Koray Günter'i de cazip bir bonservis ve yıllık ücret karşılığında kadrosuna katmaya sıcak bakıyor. Yerli statüsünde oynayabilen Koray'ın yanı sıra Verona ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.