Beşiktaş, Wout Weghorst transferini açıkladı

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u 1 sezonluğuna kiralandığı ve transferin detaylarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 20:22
Beşiktaş, Wout Weghorst transferini açıkladı
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Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Wout Weghorst transferini resmiyete kavuşturdu.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş, Weghorst için Burnley'e kiralama bedeli ödenmeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Euro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Euro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir. "


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