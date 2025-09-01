Beşiktaş, Yalçın’la ilk maçında Alanya’ya yenildi: Yine hüsran

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 yenildi. Sakat Paulista’nın yokluğunda stoperde yeni transfer Djalo 11’de forma giydi. Djalo, 45+3. dakikada Alanyalı Ogundu’yu düşürüp penaltıya sebebiyet verdi. Akdeniz ekibi İbrahim’in golüyle 1-0 öne geçti. Beşitaş’ın diğer transferi Toure, 58. dakikada oyuna girdi. İki kritik pozisyondan yararlanamayan Toure’nin attığı bir gol ofsayta takıldı. Alanyaspor, 76. dakikada Güven Yalçın’ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Eski Beşiktaşlı Güven, attığı gol sonrası sevinmedi. Sergen Yalçın, “Beşiktaş’ta olmak çok güzel. Her şey çok ani oldu. Milli ara bizim için çok iyi olacak. Biz oyuncuları, takımı tanıyacağız, çalışma imkânı bulacağız. İyi bir hazırlık yapacağız. Sakat, eksik oyuncular var. Eksik bölgeler var. Milli arada hepsini dolduracağız” dedi. Beşiktaş, Wolfsburg’un kanat oyuncusu Cerny’nin transferinde sona yaklaştı. Çek futbolcu, Siyah-Beyazlılara gelmek istiyor. Beşiktaş yönetimi, Alman kulübüyle pazarlığını sürdürüyor.