Beşiktaş, Yasin Özcan transferini resmen açıkladı: Sözleşme şartları belli oldu!

Beşiktaş, genç futbolcu Yasin Özcan'ı satın alma opsiyonlu geçici olarak kadroya kattıklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır."
KASIMPAŞA'DA YETİŞMİŞTİ
Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan'ı 2025 yılında Premier Lig ekibi Aston Villa kadrosuna kattı. Sonrasında Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı.
Milli oyuncu Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.