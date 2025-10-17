Beşiktaş yeni kaptanlarını açıkladı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 20:25:00
Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'nin kaptanlığa getirildiğini açıkladı.

Beşiktaş futbol takımı için yeni kaptanlarını resmi sitesinden açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın kaptanlığı hususunda değişikliğe gidilmiştir.

Teknik ekibimizin saha içinde daha etkili olabilecek pozisyonda oynayan futbolcularımızın kaptanlığa getirilmesi görüşüyle ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla Futbol A Takımımızın birinci kaptanlığına Orkun Kökçü, ikinci kaptanlığına ise Wilfred Ndidi getirilmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok'a kaptanlık dönemlerindeki emekleri için teşekkür eder, yeni kaptanlarımız Orkun Kökçü ile Wilfred Ndidi'ye kaptanlık görevlerinde başarılar dileriz."

İlgili Konular: #beşiktaş #orkun kökçü #Wilfrid Ndidi

