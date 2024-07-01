Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı: Giovanni van Bronckhorst ilk haftaya dikkat çekti

Beşiktaş'ta 2024-2025 sezonu hazırlıkları başladı. Sezonun ilk antrenmanı öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 18:38
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına başladı: Giovanni van Bronckhorst ilk haftaya dikkat çekti
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Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları bugün resmen başladı. Önceki gün sağlık testlerinden geçen oyuncular ve teknik heyet bugün sahaya adım attı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, "Bu takımın teknik direktörü olarak çalışacak olmamdan dolayı çok heyecanlıyım. Bugün takımla ilk günümüz, çok mutluyum. Basınla iyi ilişkiler kurmak çok önemli, sizlerle konuşurken aynı zamanda taraftarlarımıza da seslenmiş oluyoruz. Çok çalışacağız, ilk haftalar çok önemli olacak" dedi.


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