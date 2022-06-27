Beşiktaş yeni sezonu açtı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 19:14

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu öncesinde toplanan siyah-beyazlılar, sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan siyah-beyazlılar, antrenman öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.

Yeni transfer Gedson Fernandes takımla birlikte çalışırken, Saiss ise milli takımda yer aldığı için ekstra izinli olduğundan idmana çıkmadı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin de takip ettiği antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İlk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştiren çalışmada futbolculara yo-yo testi yapıldı.