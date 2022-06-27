Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna dahil etti

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor, kaleci Serkan Kırıntılı ile anlaştı. İstanbul ekibi, 37 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 17:29
Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna dahil etti
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor, deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor ile yollarını ayıran 37 yaşındaki file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Serkan Kırıntılı, kariyerinde Adanaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'da da forma giymişti.


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