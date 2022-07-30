Beşiktaş, yeni sezonu taraftarlarıyla birlikte açtı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:28

Vodafone Park'taki yeni sezon açılış töreninde tüm futbolcular, isimleriyle anons edilerek sahaya çağrıldı ve taraftarların alkışıyla karşılandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transferler Wout Weghorst ve Jackson Muleka'ya büyük ilgi gösterirken, Torino'ya transferi gündemde olan Emirhan İlkhan'ın sahaya çağrılması sonrası genç futbolcu için, "Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan" tezahüratı yapıldı.

Yaklaşık 10 bin taraftarın yer aldığı açılış töreninde sahaya çıkan son isim, teknik direktör Valerien Ismael oldu. Fransız teknik direktör, yaptığı kısa konuşmada, "Yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. En büyük Beşiktaş." dedi.

Son olarak tribünleri selamlayan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra Sampdoria karşılaşması için ısınma çalışmalarına başladı.