Beşiktaş yönetiminde istifa!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 08:19

Güncelleme: 23.08.2023 - 08:19

Beşiktaş'ta Asbaşkan Serhan Çetinsaya görevinden istifa etti. Çetinsaya, başkan Ahmet Nur Çebi 'ye istifa etmek istediğini ve Çebi'nin istifayı kabul ettiğini söyledi.

Serhan Çetinsaya, "Sayın başkana istifa etmek istediğimi söyledim, kabul etti. Bu yol ayrılığıdır, fikir ayrılığıdır. Beşiktaş benim çocuklarıma mirasımdır. Maddi manevi kulübümün yanımda olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Beşiktaş'tan alacaklarıyla ilgili de konuşan Çetinsaya, "Konu Beşiktaş olduğunda para konuşmayı doğru bulmuyorum. Dediğim gibi her zaman Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım." sözlerini sarf etti.