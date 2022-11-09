Beşiktaş zorlanmadı! Tur 3 gol ile geldi...

09 Kasım 2022 Çarşamba, 23:18

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'taki mücadeleyi Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Nathan Redmond, 9. dakikada Jackson Muleka ve 34. dakikada Dele Alli attı. Redmond, bu golüyle Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Konuk ekip Serik Belediyespor'un tek golü 66. dakikada Harun Kavaklıdere'den geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Şenol Güneş'in ekibi, ligde Dünya Kupası arası öncesi son hafta Antalyaspor'u konuk edecek.