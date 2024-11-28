Beşiktaş'a Arthur Masuaku'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta sarı kart gören Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'a Arthur Masuaku'dan kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:41

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşan Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart gören Masuaku, Avrupa Ligi'nde gelecek hafta forma giyemeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.


Etiketler: #Arthur Masuaku #beşiktaş #ceza #uefa avrupa ligi
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