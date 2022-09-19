Beşiktaş'a derbi öncesi çifte müjde!

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda dev derbi öncesi iki müjde geldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 20:41
Beşiktaş'a derbi öncesi çifte müjde!
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi siyah beyazlı takıma müjde geldi.

Siyah-beyazlılara kritik mücadele öncesi sakatlığı süren Ghezzal ve Dele Alli'den iyi haber...

beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.

İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksiğin Atiba olması bekleniyor.


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