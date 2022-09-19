Beşiktaş'a derbi öncesi çifte müjde!
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda dev derbi öncesi iki müjde geldi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi siyah beyazlı takıma müjde geldi.
Siyah-beyazlılara kritik mücadele öncesi sakatlığı süren Ghezzal ve Dele Alli'den iyi haber...
beIN Sports'un haberine göre; Ghezzal ve Dele Alli'nin, çarşamba günü yapılacak antrenmana katılması bekleniyor.
İki oyuncunun da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mücadelesinde tek eksiğin Atiba olması bekleniyor.
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