Beşiktaş'a evinde büyük şok! Beşiktaş 1-2 Antalyaspor

Yayınlanma: 16.03.2024 - 19:43

Güncelleme: 16.03.2024 - 22:35

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 2-1 kazanırken goller; 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 46. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Beşiktaş 46 puanda kalırken, Antalyaspor puanını 41'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | BEŞİKTAŞ 1-2 ANTALYASPOR

90+8' PENALTI KAÇTI | Rashica ile Beşiktaş golü buldu ancak hakem golü vermedi.Rashica topa gelirken dengesini kaybetti ve iki ayağıyla topa dokunduğu için gol kararı çıkmadı.

90+4' PENALTI | Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Mert'in kafa vuruşu savunmadan geri döndü. Hakem şu anda VAR ile görüşme halinde. Hakem şu anda pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Hakem pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

78' Aboubakar'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Muçi kaleciyle karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Pozisyonun devamında Aboubakar'ın yay içerisinden yaptığı vuruşu savunma çizgiden çıkardı. O pozisyondan sonra Muleka'nın ceza sahası içinden vuruşunu Helton çıkardı.

73' SARI KART | Erdoğan, Rashica'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

64' SARI KART | Joe Worrall, Saric'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

53' Orta alandan topla çıkan Muçi sol kanattan hareketlenen Semih'e pasını verdi ancak Semih ceza sahasına girerken savunma topu uzaklaştırdı

51' Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Muleka savunma arkasına sarkan Muçi'ye pasını verdi. Muçi'nin içeriye çevirdiği topta savunma top Semih'e gelmeden hemen önce topu kornere gönderdi.

46' GOL | 15. saniyede Muçi ile Beşiktaş farkı bire indiriyor. Sağ kanattan çalımlarla gelen Rashica ceza sahasına girdi ve penaltı noktasındaki Muçi'ye pasını verdi. Penaltı noktasında boşta kalan Muçi'nin uzak direğe vuruşu ağlarla buluştu.

41' SARI KART | Buksa, Emrecan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' GOL | Buksa ile Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Buksa'nın kendi soluna kullandığı penaltıda Mert'in müdahalesi yetmedi ve top ağlarla buluştu.

38' SARI KART | Gedson sarı kart gördü.

35' PENALTI | Karşılaşmanın hakemi şu anda VAR ile görüşme halinde. Hakem potansiyel penaltı için VAR monitörüne gitti. Ve hakem penaltı kararı veriyor. Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Gedson'un hava topu mücadelesinde Bahadır'a faul yaptığını söyledi ve penaltıyı verdi.

32' Sağ kanatta bu kez de Amartey'in pasında topla buluşan Semih çalımını attıktan sonra sert şutunu çekti ancak top bu kez de yan ağlarda kaldı.

19' Colley'in uzun topuna yükselen Cenk savunma arkasına sarkan Gedson'a pasını vermek istedi ancak kaleci Helton çıktı ve topu kontrol etti.

14' SARI KART | Safuri, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

8' Sol kanattan savunma arkasına sarkan Erdoğan bekletmeden ortasını açtı fakat penaltı noktasında topa gelişine vuran Bünyamin'in şutu farklı şekilde auta çıktı.

5' GOL | Bünyamin ile Antalyaspor öne geçiyor. Orta alandan topla birlikte gelen Safuri sağ kanattan ceza sahasına giren Bünyamin'e pasını verdi. Bünyamin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.