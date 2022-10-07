Beşiktaş'a iki müjde birden
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou Giresunspor maçının kadrosuna alındı.
Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'a iki futbolcusundan iyi haber geldi.
Siyah-beyazlılarda, sakatlıklarını atlatan Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou, maç kadrosuna alındı.
Süper Lig'in 2. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Ghezzal, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmişti.
Milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou ise 8. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.
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