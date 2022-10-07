Beşiktaş'a iki müjde birden

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou Giresunspor maçının kadrosuna alındı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 17:29
Beşiktaş'a iki müjde birden
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Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'a iki futbolcusundan iyi haber geldi.

Siyah-beyazlılarda, sakatlıklarını atlatan Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou, maç kadrosuna alındı.

Süper Lig'in 2. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Ghezzal, geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmişti.

Milli takımdan sakat dönen Kevin N'Koudou ise 8. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.


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