Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde sakatlık haberi geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 18:00
Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın deneyimli Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

33 yaşındaki Josef de Souza kasığındaki ağrı nedeniyle, siyah-beyazlı takımı bu hafta yalnız bırakacak.

Öte yandan Salih Uçan ve Kerem Atakan Kesgin de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapamayacaklar.


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