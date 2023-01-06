Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde sakatlık haberi geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlı takımın deneyimli Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
33 yaşındaki Josef de Souza kasığındaki ağrı nedeniyle, siyah-beyazlı takımı bu hafta yalnız bırakacak.
Öte yandan Salih Uçan ve Kerem Atakan Kesgin de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapamayacaklar.
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