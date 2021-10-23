Beşiktaş'a Kaan Ayhan transferinde dev rakip!

23 Ekim 2021 Cumartesi, 09:08

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk isteyen Beşiktaş, devre arası transfer döneminde stoper mevkisine takviye yapacak. Beşiktaş'ın gündemine gelen milli futbolcu Kaan Ayhan ile ilgili İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

İtalyan Calciomercato'un haberine göre; Serie A devi Juventus, Beşiktaş'ın listesindeki milli futbolcuyla ilgileniyor. Sassuolo futbolcunun satışına izin vermeyi planlıyor.

Beşiktaş futbolcunun transferi için devre arasında tüm şartları zorlamayı planlıyor. Hatırlanacağı gibi daha önce hem Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hem de yöneticilerden Emre Kocadağ, "Kaan Ayhan bizi istiyor, biz de onu. Devre arasında şartları zorlayacağız" demişti.

SASSUOLO KAAN KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Kaan Ayhan bu sezon 8 hafta sonunda sadece 97 dakika süre alabildi. Futbolcunun da daha çok forma giymek istediği biliniyor. Ancak; Sassuolo da Kaan Ayhan'dan kazanabileceği maksimum parayı kazanmayı hedefliyor.

Kaynak: Ajansspor