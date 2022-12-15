Beşiktaş'a kötü haber! Romain Saiss yine sakatlandı...

Fas'ta, Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Romain Saiss, sakatlanarak oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 07:53
Beşiktaş'a kötü haber! Romain Saiss yine sakatlandı...
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Fas'ta takım kaptanı Romain Saiss, Fransa karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

32 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada sakatlanarak 21. dakikada oyundan çıktı.

Fas'ta sakatlanan Saiss yerine Selim Amalla oyuna dahil oldu.

Saiss, Portekiz maçında da sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkmıştı.


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