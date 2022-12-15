Beşiktaş'a kötü haber! Romain Saiss yine sakatlandı...
Fas'ta, Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Romain Saiss, sakatlanarak oyundan çıktı.
Fas'ta takım kaptanı Romain Saiss, Fransa karşılaşmasında sakatlık yaşadı.
32 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada sakatlanarak 21. dakikada oyundan çıktı.
Fas'ta sakatlanan Saiss yerine Selim Amalla oyuna dahil oldu.
Saiss, Portekiz maçında da sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkmıştı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Hiçbir şey bu yargı darbesini daha iyi anlatamazdı!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı!