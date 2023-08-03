Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber!
Beşiktaş'ta Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku, 3. ön eleme turundaki ilk maçta forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana'ya konuk olan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku, 66. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
Masuaku, 3. ön eleme turundaki ilk maçta forma giyemeyecek.
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