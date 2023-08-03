Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku, 3. ön eleme turundaki ilk maçta forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 23:19
Beşiktaş'a Masuaku'dan kötü haber!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana'ya konuk olan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku, 66. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Masuaku, 3. ön eleme turundaki ilk maçta forma giyemeyecek.


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