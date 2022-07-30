Beşiktaş'ın açılışına martı damgası
Beşiktaş ile Sampdoria arasındaki hazırlık maçına sahaya giren martı damga vurdu. Martı, renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlık maçında Sampdoria ile karşı karşıya gelirken yeşil sahada sürpriz bir misafir vardı. Maçın başında sahaya inen martı, karşılaşmada renkli görüntüler oluşturdu.
MARTI MAÇA DAMGA VURDU
Siyah-beyazlılar Sampdoria karşısına çıkarken maçın başında sahaya inen martı 25 dakika kadar sahada kaldı. Martı, maç oynanırken de bazı pozisyonlarda göründü.
Martı, futbolcuları herhangi bir pozisyonda engellemedi. Mücadele içinde martı bazen sağ, bazen sol kanatta görüldü. Tribünde yer alan bazı taraftarlar da birbirlerine martıyı gösterdi ve eğlenceli anlar ortaya çıktı. Martı ikinci yarının başında da yine sahada görüldü.
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