Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 17:46
Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 2. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Sakatlıklarla boğuşan ve kadro oluşturma konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Ajax karşısında hangi oyunculardan yoksun çıkacağı merak konusuydu.

Siyah-beyazlılar Ajax maçı kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Batshuayi Ajax maçı kadrosuna alındı.

Beşiktaş’ın Ajax maçı kadrosunda yer almayan oyuncular ise şöyle:

Atiba Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, N'Koudou, Necip Uysal, Alex Teixeira, Larin.


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