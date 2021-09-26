Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu 2. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekiplerinden Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
Sakatlıklarla boğuşan ve kadro oluşturma konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Ajax karşısında hangi oyunculardan yoksun çıkacağı merak konusuydu.
Siyah-beyazlılar Ajax maçı kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Batshuayi Ajax maçı kadrosuna alındı.
Beşiktaş’ın Ajax maçı kadrosunda yer almayan oyuncular ise şöyle:
Atiba Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, N'Koudou, Necip Uysal, Alex Teixeira, Larin.
Ajax maçı kamp kadromuz. #UCL | #AJAvBJK pic.twitter.com/URRxmcocGm— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2021
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Erdoğan'dan 'barınamıyoruz' diyen öğrencilere
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Kılıçdaroğlu: En ufak bir şüphem yok!
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar