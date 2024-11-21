Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 20:48

Güncelleme: 21.11.2024 - 20:48

Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.

Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğu ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 153 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.