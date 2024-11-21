Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş Kulübü, 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğunu KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nün güncel borç tutarı belli oldu.
Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre; güncel borç tutarının 10 Milyar 428 Milyon 60 Bin 569 TL olduğu ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 153 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.
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