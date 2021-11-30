Beşiktaş'ın Cyle Larin kararı belli oldu!

Beşiktaş Yönetimi, 2.5 milyon Euro'luk talepte bulunan Cyle Larin'le yeni sözleşme konusunda ısrarcı olmayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 10:03
Beşiktaş'ın Cyle Larin kararı belli oldu!
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Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'le yapılan son görüşmede 1.7 milyon Euro'luk yeni kontrat önerisine olumsuz yanıt alan yönetim, kararını verdi.

Teknik ekiple son bir değerlendirme yapan Siyah-Beyazlılar, 2.5 milyon Euro'luk talepte bulunan Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme konusunda artık ısrarcı olmayacak.

Siyah-beyazlı yönetim, Cyle Larin'in son kararına göre yeni bir planlama yapacak. Ayrılık ihtimali halinde, yeni oyuncu arayışları başlayacak.


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