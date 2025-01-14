Beşiktaş'ın eski futbolcularından Serdal Adalı'ya ziyaret
Beşiktaş'ın eski futbolcuları, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'ya ziyarette bulundu.
Beşiktaş'ın eski futbolcuları, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'yı ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen görüşmede eski futbolcular Ziya Doğan, Rıza Çalımbay, Tezcan Ozan, Süleyman Oktay, Gökhan Keskin, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Recep Ömer Gülen, Mehmet Ekşi, Fikret Demirer, Kadir Akbulut ve Necdet Ergün yer aldı.
Ziyarete ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Kaan Kasacı ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Mollaoğlu da katıldı.
Başkan Adalı, eski futbolcularla siyah-beyazlı takımın durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: #beşiktaş #serdal adalı #Trendyol Süper Lig
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