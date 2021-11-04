Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci'den ağır eleştiri

04 Kasım 2021 Perşembe, 07:22

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu.

C Grubu'nda henüz puanla tanışamayan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme şansı kalmadı.

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden ve TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların Avrupa performansını yorumladı.

"Gruplar belli olduğunda Sergen Hocanın açıklamaları vardı. Süper Lig'in kalitesi, atletizmi, koşu mesafesi... 'Biz Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimizden çok gerideyiz' dedi. Bu net bir şekilde ortaya çıktı. Oyun olarak, teknik-taktik olarak geride olabirsin ama mücadele olarak geride olmak çok acı verici diye düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi; kötü oynayabilirsin ama kötü koşmaya hakkın yok. Kötü koşan, kötü mücadele veren bir Beşiktaş'ı görmek acı verici.

Kötü koşmanın mazereti yoktur. Beşiktaş fizik olarak da kötü. Edirne dışında ismi ne olursa olsun bize her takım zor. Geçmişte de hiç beklenmedik mağlubiyetler aldık. Ligimizdeki teknik direktörler hep bu seviyeden bahsediyor. Neden bu seviyeye yükseltmiyorlar? Diye de sormak istiyorum."



