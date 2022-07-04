Beşiktaş'ın hedefi Daniel Amartey!
Beşiktaş stoper transferi yapmaya hazırlanıyor. Gana basını, Welinton'un yerine getirilecek ismin Daniel Amartey olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, yabancı bir stoperi kadrosuna katmak üzere. Sporx'in haberine göre, Beşiktaş'ın Welinton'un yerine düşündüğü ismin Daniel Amartey olduğunu öne sürdü.
AMARTEY SÖZLEŞME İMZALAMAYA YAKIN
Footballghana.com'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen futbolcu için Beşiktaş önemli bir aşama kaydetti. Haberde, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAN NE KADAR KAZANACAK?
Öte yandan futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği haberin detaylarında yer alırken, Beşiktaş'ın futbolcuya yıllık 2 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
Kariyerine Gana'da bulunan Inter Allies takımında başlayan Amartey, Djurgarden ve Kopenhag formalarını terletti. 2016 yılında 6.6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Leicester City ekibine giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Premier Lig kariyeri boyunca 86 maçta görev alan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre önliberoda da oynayabiliyor.
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