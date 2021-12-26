Beşiktaş'ın İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı takımda, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İşte Omicron'un yeni semptomu...
- İngiliz basınından Türkiye uyarısı
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- NBA'in zirvesindeki maçın galibi Warriors
- '35 milyon dolar' iddiasına yanıt geldi
- Şok Market'ten indirim açıklaması
- Bitcoin'de tehlike çanlarına dikkat çekti
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu