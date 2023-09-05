Beşiktaş'ın Konferans Ligi kadrosu belli oldu!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarında karşılaşacağı maçlar için kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı.
Yeni transferlerden Eric Bailly ve Tayfur Bingöl kadroda kendisine yer buldu.
Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan, Tayip Talha Sanuç ve Umut Meraş kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu:
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