Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, ligde Go Ahead Eagles'a gol atamadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, 24 Kasım'da İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.

AA
08 Kasım 2021 Pazartesi, 07:15
Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, ligde Go Ahead Eagles'a gol atamadı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı.

Evinde oynadığı maçta Go Ahead Eagles ile 0-0 berabere kalan Ajax, ligde 12 maçlar sonunda 27 puanla liderliğini sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, 24 Kasım'da İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.


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