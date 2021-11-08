Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, ligde Go Ahead Eagles'a gol atamadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, 24 Kasım'da İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde Go Ahead Eagles ile golsüz berabere kaldı.
Evinde oynadığı maçta Go Ahead Eagles ile 0-0 berabere kalan Ajax, ligde 12 maçlar sonunda 27 puanla liderliğini sürdürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, 24 Kasım'da İstanbul'da Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.
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