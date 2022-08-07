Beşiktaş'ın stoper adayı Axel Tuanzebe kimdir? Axel Tuanzebe futbol kariyeri nasıl, kaç yaşında?

07 Ağustos 2022 Pazar, 16:51

Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Manchester United’ın İngiliz oyuncusu Axel Tuanzebe’yi listesine aldı. Tuanzebe, Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alıyor. İşte, Axel Tuanzebe'ye dair merak edilen tüm soruların cevabı...

AXEL TUANZEBE KİMDİR?

Axel Tuanzebe, 14 Kasım 1997 doğumlu, Premier League takımı Manchester United için defans pozisyonunda oynayan İngiliz profesyonel bir futbolcudur. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde doğan genç oyuncu, erken yaşta İngiltere'ye yerleşti ve İngiltere'yi 19 yaş altı, 20 yaş altı ve 21 yaş altı seviyelerinde temsil etti. Tuanzebe, sekiz yaşından itibaren Manchester United akademisinde yetişti.

Kısa sürede United alt yapısında üst yaş kategorilerine geçiş yaptı. İlk transfer adresi ise 2018 tarihinde Aston Villa oldu. İki kez geçici satın almanın ardından bu kez adres, Napoli oldu. İtalya devi de çok fazla faydalanamadığı oyuncu ile yollarını ayırdı. İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.

AXEL TUANZEBE HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

182 cm boyunda ve 75 kilo olan Axel Tuanzebe, stoper oynayan 24 yaşındaki futbolcu aynı zamanda sağ bekte de görev yapabiliyor. Manchester United'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

AXEL TUANZEBE ULUSLARARASI KARİYERİ

Tuanzebe uluslararası kariyerine Haziran 2016'da İngiltere formasıyla ilk maçına 19 yaş altı seviyesinde Meksika'ya karşı çıktığı zaman başladı. Ekim 2016'daki Four Nations turnuvasında üç maçı da kazanan 20 yaş altı takımının bir üyesiydi. Tuanzebe, kulüp taahhütleri nedeniyle 2017 FIFA U-20 Dünya Kupası seçiminden çekildi. 10 Kasım 2017'de Tuanzebe, İngiltere formasıyla ilk maçına 21 yaş altı seviyesinde Ukrayna karşısında çıktı.

AXEL TUANZEBE BAŞARILARI

Manchester United: UEFA Avrupa Ligi: 2016-17 ikincisi: 2020-21

Aston Villa: EFL Şampiyonası play-off'ları: 2019

Bireysel: Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu: 2014-15

Denzil Haroun Yedek Takım Yılın Oyuncusu: 2016-17

AXEL TUANZEBE KİRALAMA BEDELİ

Beşiktaş, 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor. Transfer gerçekleşirse Beşiktaş, oyuncuya yaklaşık 1,5 milyon Euro ödeyecek.