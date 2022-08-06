Rodrigo Becao kimdir? Rodrigo Becao hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Rodrigo Nascimento França olan Brezilyalı defans oyuncusu Rodrigo Becão kimdir? Rodrigo Becão hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:52
Rodrigo Becao kimdir? Rodrigo Becao hangi takımlarda oynadı?
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Rodrigo Becao 19 Ocak 1996 yılında Salvador'da doğdu. İlk profesyonel maçına Bahia formasıyla  28 Kasım 2015'te Atlético Goianiense'ye karşı oynadı.  2018–19 sezonu için Rusya Premier Ligi takımı PFC CSKA Moskova'ya kiralandı. 6 Temmuz 2019'da Rodrigo Becão, İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye 1,6 milyon € karşılığında anlaştı.

RODRİGO BECAO KAÇ YAŞINDA?

Rodrigo Becao  26 yaşında ve 191 cm boyunda.


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