Semih Sergen kimdir, neden hayatını kaybetti? Semih Sergen'in çocukları kimdir?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:35

Semih Sergen 11 Mayıs 1931 yılında İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında marangozluktan boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı. Tiyatro sevgisi çocukluk yıllarında oluşan Sergen, okuduğu okulun tiyatro kolu başkanı olarak bir bakıma tiyatro hayatına başladı. Daha sonra ailesinin isteğiyle girdiği Bahriyelik sınavını kazandı. Ancak aynı zamanda gizlice konservatuvar sınavına da girdi. Yıl 1949'da Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Nurettin Sevin, Mahir Canova, Cüneyt Gökçer gibi ustaların öğrencisi oldu.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra, aradan geçen yıllar içinde pek çok önemli karakteri canlandırdı.

Tiyatroda 100’ün üzerinde başrol oynadı, 40’ın üzerinde oyunu sahneye koydu. Oyunlarını topladığı 11 kitabı ve 17 de şiir kitabı vardır. Türkiye’de ilk 45’lik şiir plağını o hazırladı. Bunu çeşitli kasetler ve CD’ler izledi. Türkiye’de çevrilen ilk fotoromanda Işık Yenersu ile başrolü paylaştı. 1958’de Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam’la tanıştı.

Başta “Milli Kültür” dergisi olmak üzere, pek çok gazete ve dergiye yazılar yazan Sergen'in Türk Dili dergisinde şiir ve hikâyeleri kabul edilip yayınladı. Günümüzde Bodrum'da yaşayan Semih Sergen, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetti.

SEMİH SERGEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.

Semih Sergen'in ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Sergen'in cenaze bilgilerinin de aile tarafından açıklanacağı öğrenildi.

SEMİH SERGEN'İN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Semih Sergen kendisi gibi tiyatrocu olan Burak Sergen ve Toprak Sergen kardeşlerin babasıdır.