Beşiktaş'ın teknik ekibine Yianni Michelis takviyesi!

MLS ekibi Detroit City, yardımcı antrenörü Yianni Michelis'in Beşiktaş'a katılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 19:51
Beşiktaş'ın teknik ekibine Yianni Michelis takviyesi!
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik ekibe bir isim daha katılıyor. 

MLS ekibi Detroit City, sosyal medyasından bir paylaşımda bulunarak takımın yardımcı antrenörü Yianni Michelis'in Beşiktaş'a katılacağını açıkladı. 

Paylaşımda, Michelis'in Beşiktaş'ta video analisti olarak görev yapacağı belirtilerek, Siyah-beyazlı takımda kendisine başarılar dilendi. 


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