Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile anlaştığı iddia edildi
Beşiktaş'ın teknik direktör Valerien Ismael 1+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sonuçlandı.
TRT Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlılar, takımın başına Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i getirdi.
46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işleri tamamlandıktan sonra imza atılacak.
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