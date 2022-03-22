Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile anlaştığı iddia edildi

Beşiktaş'ın teknik direktör Valerien Ismael 1+1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 17:35
Beşiktaş'ın Valerien Ismael ile anlaştığı iddia edildi
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sonuçlandı. 

TRT Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlılar, takımın başına Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i getirdi.

46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işleri tamamlandıktan sonra imza atılacak.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler