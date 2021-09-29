Beşiktaş'ın yarınları; maçı kaybetti, geleceği kazandı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 09:13

11 eksikle Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybetti.

20 yaşındaki Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ın kalesini korudu. Yine 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz da sol açıkta mücadele etti ve 46 dakika sahada kaldı.

Schalke 04'ten kiralanan 20 yaşındaki Can Bozdoğan da Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de görev yaptı. Can, performansı ile alkış aldı.

Vida, Wellinton, Montero ve yine stoper oynayabilecek Necip Uysal ile Mehmet Topal'ın yokluğunda 18 yaşındaki Serdar Saatçı, ilk kez Şampiyonlar Ligi havasını soludu. Bir diğer 18 yaşındaki yıldız adayı Berkay Vardar da Umut Meraş'ın sakatlığı sonrasında oyuna girdi ve A takım formasını ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletmiş oldu.

Beşiktaş ise, resmi Twitter hesabından Serdar Saatçı ile Berkay Vardar'ın fotoğrafını paylaşıp, "Beşiktaş'ın yarınları" notunu düştü.