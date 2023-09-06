Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından kadrosuna kattığı Eric Bailly, imzayı attı, siyah-beyazlı formayı giydi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 20:18
Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly imzayı attı, formayı giydi
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Bailly, Beşiktaş Park Stadı'nda bir araya geldi.

Bailly'nin kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalamasının ardından Kocadağ, "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek oyuncuya başarı diledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, imzayı atmasının ardından siyah-beyazlı formayı giydi.


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